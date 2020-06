Scooter contro bici, centauri scappano dall'ospedale: scoperti dalla municipale

Due persone denunciate. È questo l’esito di una indagine della Polizia Municipale di Firenze a seguito di un incidente tra una bicicletta e uno scooter. L’episodio risale alla fine di febbraio quando gli agenti dell’Autoreparto sono intervenuti in zona Isolotto per un incidente stradale in cui erano coinvolti una 34enne in bicicletta e persone in scooter. Portati in ospedale, sia il conducente dello scooter che la passeggera si sono allontanati senza farsi curare forse per evitare gli accertamenti della Polizia Municipale. L’uomo, cittadino marocchino, non ha fornito i dati all ciclista e rilasciato a voce e le generalità ai medici. Generalità risultate false nel nome ma esatte nella data di nascita. La Polizia Municipale ha avviato una indagine per risalite al conducente ma gli accertamenti hanno subito una battuta di arresto per l’emergenza sanitaria Covid-19. Ripresa l’indagine in questi giorni, gli agenti hanno prima di tutto individuato il proprietario dello scooter che, contattato, ha riferito di aver prestato il mezzo a “un amico di famiglia" di cui non si ricordava il nome ma ha aggiunto che era diventato padre da poco. Gli agenti sono risaliti anche al nominativo della passeggera: si tratta dell’ex proprietaria dello scooter residente in città e madre di un figlio di pochi mesi. E proprio grazie ai documenti di nascita del figlio hanno individuato anche il conducente dello scooter: le date di nascita del padre e dello scooterista coincidevano anche se nome e cognome erano diversi. A questo punto è stata contattata la donna in bicicletta, rimasta ferita nell’incidente, a confermare le identità. Adesso grazie alle indagini della Polizia Municipale, potrà chiedere il risarcimento danni. Per quanto riguarda gli altri protagonisti della vicenda, il 41enne marocchino è stato denunciato per omissione di soccorso, guida senza patente reiterata (da accertamenti era risultato già un controllo a suo carico in cui era emerso che guidava senza licenza) e per irregolarità relative alla legge sull’immigrazione. Denuncia anche per il proprietario dello scooter, un 55enne fiorentino, per favoreggiamento personale per non aver fornito le generalità della persona a cui aveva affidato lo scooter.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa