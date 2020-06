Sesa aumenta il piano welfare per il 2020

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi di Information Technology (“IT”) per il segmento business, ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2020 con ricavi ed altri proventi consolidati di circa Euro 1.775 milioni1 (dati preliminari, i risultati definitivi saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sesa del prossimo 14 luglio), in crescita del 14,4% rispetto ad Euro 1.551 milioni al 30 aprile 2019. In particolare, nel Quarto Quarter dell’anno fiscale 2020 (trimestre dal 1 febbraio al 30 aprile 2020) il Gruppo Sesa ha conseguito ricavi ed altri proventi per circa Euro 430 milioni, in crescita di circa il 6,5% rispetto al Quarto Quarter al 30 aprile 2019.

Il Gruppo Sesa si è adoperato per mitigare l’impatto della crisi Covid-19 sulla propria operatività, mantenendo la continuità dei propri servizi durante il lockdown e con massima attenzione alla tutela della salute dei lavoratori, priorità essenziale in tutte le decisioni assunte durante tale periodo. Nonostante l’impatto dell’emergenza Covid-19 si conferma la capacità di crescita continua e sostenibile del Gruppo Sesa, alimentata dallo sviluppo delle competenze e della dimensione del capitale umano.

Le risorse umane al 30 aprile 2020 hanno superato la soglia dei 2.500 dipendenti (inquadrati per il 99% a tempo indeterminato), in crescita rispetto a 1.900 risorse al 30 aprile 2019, di cui 100 occupate in società attive all’estero, in maggioranza in Germania. Nell’esercizio sono state inserite oltre 200 risorse, in prevalenza giovani provenienti da università e scuole di formazione, tramite percorsi di education nelle aree più innovative dell’Information Technology, mediante tirocini ed apprendistato (oltre 50 tirocinanti e 215 apprendisti al 30 aprile 2020). Il capitale umano al 30 aprile 2020 ha beneficiato della dinamica attività di M&A, focalizzata sull’integrazione industriale di aziende dotate di competenze tecniche e specializzazione, consentendo di arricchire di 400 nuove risorse l’organico, di cui 300 nel settore Business Services recentemente integrato nel perimetro di Gruppo

Il Gruppo Sesa, anche alla luce della situazione di emergenza sanitaria, ha deciso di rafforzare ulteriormente rispetto al passato il piano di welfare per l’anno 2020, a beneficio della qualità della vita lavorativa e del benessere delle risorse umane in una fase di particolare criticità come quella attuale, mediante un articolato insieme di iniziative a favore dei lavoratori.

· § Borse di studio per rimborso delle spese di acquisto di libri scolastici dei figli dei lavoratori;

· § Contributi spese di baby sitting e centri estivi, aumentati ulteriormente a seguito dell’emergenza Covid-19

a supporto del work-life balance dei lavoratori;

· § Buono per acquisto di strumenti informatici a supporto della didattica a distanza dei figli dei lavoratori;

· § Contributi asilo nido per figli dei lavoratori (presso la sede di Empoli accesso all’asilo nido aziendale);

· § Flexible benefits ad integrazione della spesa dei lavoratori fruibili in modo flessibile (spesa alimentare,

sport, benessere, cultura) attraverso la piattaforma di welfare digitale del gruppo;

· § Borse di studio per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari part time dei lavoratori;

· § Supporto alla mobilità sostenibile dei lavoratori: rimborso spese di mezzi di trasporto pubblico;

· § Sostegno alla mobilità abitativa delle risorse under 35: contributo per i lavoratori che trasferiscono la

propria residenza fuori dal nucleo familiare di origine;

§ Assicurazione sanitaria per il rischio Covid-19 a beneficio di tutti i lavoratori per l’intero anno 2020; § Programmi di work-life balance e solidarietà quali permessi e ferie solidali.