Sorpresi con un chilo di cocaina e un'arma con colpo in canna, 2 arresti

Due uomini di nazionalità albanese residenti a Cecina, di 24 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per concorso in detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al 24enne è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.

I due sono stati trovati in possesso di tre panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 1,3 kg. Avevano una pistola, risultata rubata, con due proiettili di cui uno in canna, sono stati poi trasferiti in carcere a Livorno.

Un vicino che aveva notato strani movimenti in casa dei due giovani, ha segnalato i suoi sospetti ai militari, che hanno messo in atto l'operazione antidroga. Dopo una serie di appostamenti i carabinieri hanno deciso quindi di intervenire fermando per un controllo il 21enne in auto, che era appena uscito dall'appartamento.

Il giovane non aveva documenti con sé e i militari lo hanno invitato ad andarli a prendere, seguendolo con l'auto di pattuglia. Nel frattempo il giovane ha avvisato il complice, che era sempre in casa, che ha subito nascosto dentro una busta nera i tre panetti di cocaina e la pistola con i due colpi, ed è uscito a bordo di un'altra auto.

Ad attenderlo a poca distanza però c'era un'altra pattuglia che gli ha intimato l'alt. A quel punto il 24enne ha tentato di investire i militari senza fermarsi all'alt ed è fuggito. Nel corso del breve inseguimento, prima di essere bloccato e arrestato, ha gettato dal finestrino la busta che poi è stata recuperata.