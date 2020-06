Università via dall'Empolese, l'opposizione: "Sindaco assente dalla giunta durante la decisione, Vinci ha perso senza opporsi"

Dichiarazione dei consiglieri del gruppo Scipioni per Vinci, Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Emanuela Landi, Mariagrazia Bindi.

È veramente incredibile che il sindaco Torchia fosse assente dalla giunta dell'Unione dei comuni proprio nel giorno in cui si decideva di rinunciare a rinnovare l'accordo tra l’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa e l’Università degli Studi di Firenze per vari corsi universitari tra cui quello di ottica e Optometria; una istituzione che ha dato grande lustro al territorio di Vinci ma della quale evidentemente poco importa al Sindaco, che non si è presentato; altro che “ fare le barricate” nell’interesse del territorio, Torchia ha dato forfait.

Non vogliamo pensare che il Sindaco fosse favorevole ad un gesto così lesivo degli interessi della propria comunità; di certo pero’ potremmo ipotizzare che non volesse piegarsi ufficialmente a scelte che non ha saputo impedire da parte del suo partito all'Unione dei comuni. Di certo il silenzio sulla vicenda della giunta vinciana lo troviamo ingiustificabile.

A nulla è servito l’appello del dottor Alessandro Fossetti dell'Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria. Nessuna voce in difesa degli interessi dei suoi concittadini.

Vinci ha perso senza neanche opporsi. I vinciani sono stati sacrificati alle scelte scellerate e miopi della sinistra. Pensiamo invece che il Comune avrebbe dovuto fare ogni sforzo possibile per salvaguardare tutto quell'indotto che per la sofferente economia Vinciana è fondamentale.

Come opposizione, di certo daremo battaglia su questa decisione scellerata; certe scelte non ci appartengono, a maggior ragione se sono un danno per comunità.