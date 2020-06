ATT, una pianta di lavanda per aiutare i malati di tumore

Dall’8 al 20 giugno ordinando a domicilio una piantina di lavanda dell’Associazione Tumori Toscana sarà possibile, con una piccola offerta, sostenere i malati di tumore curati gratuitamente a domicilio.

L’emergenza per loro non è ancora finita. Per via del quadro clinico già compromesso la loro salute è ancora più fragile in questo periodo, per questo devono essere curati a casa e protetti dal contagio.

“Mai come ora –dice Giuseppe Spinelli, Presidente ATT- la casa è il luogo di cura ideale per chi sta affrontando il tumore e i cittadini possono aiutarli semplicemente ordinando una piantina di lavanda. Un gesto di solidarietà prezioso per garantire ai pazienti e alle loro famiglie una migliore qualità di vita. Invito tutti a partecipare a questa campagna, con un piccolo contributo sarà possibile fare tanto per non lasciare mai soli i malati oncologici”.

Per ordinare la lavanda basta andare sul sito www.associazionetumoritoscana.it oppure telefonare alle sedi ATT: Firenze, Silvia Celli 055. 24.66.666 - ATT Prato e Pistoia, Francesca Magnani 0574. 57.08.35.

Oppure è possibile fare una donazione scegliendo tra:

- conto bancario: IT 20 I 03069 02898 000000001700 - Banca Intesa

- donazione online sul sito ATT

Fonte: ATT - Ufficio Stampa