Atto intimidatorio rivolto a Maurizio Folli, la solidarietà di Giani

Ancora un atto intimidatorio rivolto a Maurizio Folli, segretario della Federazione metropolitana del Partito socialista di Firenze, cui il presidente Eugenio Giani risponde a nome personale e dell’intera Assemblea toscana: “L’ennesimo messaggio minatorio fa riferimento alla data in cui fu assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti dai Fascisti, il 10 giugno 1924, per ricordare allo stesso Folli tale data; esprimo tutta la solidarietà al segretario, a gesti simili non possiamo che rispondere con l’impegno a tenere alti i valori della democrazia, della libertà e della tolleranza”.