Barberino Tavarnelle, supera i 20mila euro il conto corrente della solidarietà

Lo spirito solidale dei barberinesi continua a farsi avanti per non lasciare indietro nessuno. La comunità ha risposto numerosa all’appello dell’amministrazione comunale che, nella fase acuta dell’emergenza, aveva attivato un conto corrente per incrementare le risorse assegnate dal governo come misura anticrisi volta a sostenere le famiglie in difficoltà. Il fondo istituzionale, aggiornato costantemente sull’home page del sito web del Comune di Barberino Tavarnelle, ha superato quota 20mila euro, un traguardo di rilievo che mostra la sensibilità dei cittadini, vicini alle esigenze economiche e sociali dei più deboli, delle tante famiglie colpite dagli effetti negativi della crisi epidemiologica.

Parole di gratitudine ai donatori che, con i loro piccoli e grandi contributi, hanno permesso al Comune di accantonare una cifra a quattro zeri, sono espresse dal sindaco David Baroncelli. “E’ un gesto che fa onore alla nostra comunità – dichiara il sindaco - e che nel concreto potrà dare una mano a coloro che si trovano in situazione di fragilità a causa del lockdown. Esprimo un profondo ringraziamento per tutti i cittadini di Barberino Tavarnelle che hanno fatto la loro parte versando sul conto del Comune e rinnovo l’invito a donare e continuare a sostenere questa importantissima azione di rete. I fondi saranno destinati all’acquisto dei beni di prima necessità per i residenti in condizioni di disagio di cui saranno accertati e verificati i bisogni”.

Riportiamo di seguito le coordinate bancarie:

Emergenza coronavirus - conto corrente solidarietà alimentare - donazioni

IBAN IT 83 Z 08425 05755 000040590770

Codice Swift: CRACIT33

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino