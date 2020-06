Capraia e Limite, tari per utenze non domestiche sospesa fino a settembre

Tra le azioni tese a tutelare i soggetti colpiti dall’emergenza da Covid19, l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha deciso la sospensione fino a settembre dei termini ordinari di versamento della tari, tariffa sui rifiuti, per le utenze non domestiche.

“Come sindaci degli 11 Comuni, ha dichiarato Alessandro Giunti sindaco del Comune di Capraia e Limite e delegato per l’Unione all’Ambiente, siamo consapevoli delle ricadute negative sull’intero indotto socio-economico, sulle attività produttive e turistiche, e per questo abbiamo deciso di sospendere il pagamento della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche fino al mese di settembre. Questo è un primo provvedimento a cui ne potranno seguire altri, più puntuali da parte di ciascun Comune, per venire incontro in maniera specifica a coloro che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria dettata da Covid19”.

Questa la decisione adottata a livello di Unione, i singoli Comuni avranno tempo per analizzare soluzioni specifiche per ciascun territorio in merito ad eventuali agevolazioni o riduzioni della tari per le attività rimaste chiuse durante l’emergenza dettata dal Covid19 o che hanno visto ridurre la propria capacità produttiva.

“In base al bilancio di ciascun ente locale, ha proseguito il sindaco Alessandro Giunti, i Comuni potranno adottare con delibera ulteriori provvedimenti in relazione anche all’evolversi del quadro normativo di riferimento”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa