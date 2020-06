Apertura raddoppiata per il Centro di Raccolta a Pontedera, assessore Belli: "Servizio più ampio per il cittadino"

Il Centro di Raccolta di Pontedera ripartirà con un doppio turno, per andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini, pur in una fase che deve ancora tenere conto dell'emergenza legata al coronavirus.

A partire dal giorno 8 Giugno, l'impianto risulterà quindi aperto in via sperimentale per dodici ore consecutive e con due accessi per volta, dal lunedì al sabato, pur rimanendo parallelamente attivo anche il servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio.

«Per il Comune di Pontedera quello del Centro di Raccolta rappresenta un servizio importante - ha commentato l'assessore all'Ambiente, Mattia Belli - E' un servizio complementare al Porta a Porta, che deve essere fornito e garantito al cittadino nel modo più efficiente possibile. La nostra volontà è quella di provare un tipo di gestione differente da prima e c'è uno sforzo di Geofor e dell'Amministrazione Comunale per sperimentare un'apertura raddoppiata. In via sperimentale proveremo quindi a tenere aperta la struttura dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato e osservando un solo giorno di chiusura, quello domenicale. Anche il doppio turno del sabato va visto per un periodo sperimentale di tre mesi. Il tutto è mirato a fornire un servizio più ampio al cittadino».

L'assessore Belli ha confermato anche l'intenzione di proseguire con il metodo della prenotazione degli appuntamenti, per accedere all'impianto.

«Per quanto riguarda la prenotazione - ha spiegato l'assessore all'ambiente - è una soluzione che proveremo a mantenere, perché sta iniziando a dare risultati positivi, limitando i tempi di attesa a vuoto. Inizialmente quella della prenotazione è stata una necessità legata al contingentamento. Il servizio, successivamente, ha dimostrato che funziona e proveremo a mantenerlo in via sperimentale per il tre mesi, per valutare in modo più specifico se e come riuscirà ad efficientare il Centro di Raccolta stesso. Anche per ciò che riguarda il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio, stiamo lavorando con l'azienda per potenziarlo».

Fonte: Geofor