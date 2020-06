Cerreto Guidi, riaprono al pubblico gli uffici del Comune

Il Comune di Cerreto Guidi è pronto per la riapertura al pubblico, prevista per giovedì 11 giugno. In queste settimane, peraltro, la macchina amministrativa non si è mai fermata, garantendo ai cittadini tutti i servizi essenziali che sono stati richiesti e continuando la programmazione degli obiettivi di mandato e la realizzazione delle opere pubbliche. Nello stesso tempo, il Comune ha lavorato alla predisposizione di un rigoroso protocollo di sicurezza per la riapertura, adeguando gli uffici comunali alle regole fissate, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, per la riapertura graduale ed in sicurezza delle attività lavorative, anche per garantire la maggiore protezione possibile da rischi di contagio da coronavirus, sia ai dipendenti sia ai cittadini che accederanno, nei prossimi mesi, in Palazzo comunale.

Si riepilogano, in sintesi, le principali modalità di accesso agli uffici comunali, valide a partire dal prossimo 11 giugno:

- Il ricevimento del pubblico sarà organizzato, come regola, solo su appuntamento (telefonando al 05719061 – 0571906203 – 0571906234, oppure scrivendo una e-mail direttamente agli uffici interessati), salvo per le pratiche urgenti ed indifferibili (valutate caso per caso), che verranno trattate la mattina stessa, con accesso regolamentato all’interno degli uffici, in modo da evitare presenza di più persone negli stessi momenti o compresenza con chi ha fissato appuntamenti negli stessi orari;

- Gli orari di ricevimento al pubblico saranno organizzati fissando appuntamenti lungo l’arco dell’intera mattinata (a partire dalle 8.45), e, fino al prossimo 31 Agosto, non vi sarà la tradizionale apertura del mercoledì pomeriggio (che avrebbe comportato l’obbligo di sanificare tutti gli uffici comunali nell’arco di tempo di un’ora massima, tra la fine del turno mattutino e l’inizio di quello pomeridiano), gli appuntamenti saranno fissati dal lunedì al sabato mattina compresi;

- L‘accesso all’interno degli uffici comunali (una volta ottenuto l’appuntamento o per le pratiche urgenti ed indifferibili) dovrà avvenire unicamente dall’ingresso principale in Via Vittorio Veneto, con uscita prevista su Piazza Dante Desideri, e verrà gestito da un servizio di accoglienza, che regolerà il passaggio e l’uscita dei cittadini, in modo da evitare la compresenza negli stessi uffici o l’attesa contemporanea nei corridoi e nelle salette di attesa;

- All’ingresso del Palazzo comunale il dispenser gel consentirà a chi entra di igienizzare le mani, prima di passare dal termoscanner per la misurazione della temperatura corporea. Non sarà permesso l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5°. L’ingresso sarà possibile solo con uso della mascherina. In mancanza di appuntamento e per situazioni di necessità, sarà l’operatore a verificare la possibilità per l’utente di accedere all’ufficio richiesto, assicurandosi dei motivi dell’urgenza e dell’assenza di altri cittadini nell’ufficio ove ci si vuole recare. Diversamente, sarà l’operatore presente all’accoglienza a fissare un appuntamento con l’ufficio di interesse nella prima data od ora libera (se nella stessa mattinata).

- Gli accessi dovranno avvenire rispettando il necessario distanziamento e avendo cura di osservare le indicazioni e la segnaletica poste all’interno del Comune.

Sono stati, inoltre, installati, all’interno di ogni ufficio comunale, strumenti di protezione collettiva come barriere di plexiglass e schermi protettivi per tutte quelle postazioni che prevedano il contatto con l’utenza. Ad ogni dipendente è stato messo a disposizione un Kit con igienizzante, mascherine e guanti.

Gli uffici comunali saranno sottoposti ad una sanificazione quotidiana, al termine di ogni turno lavorativo, ed ad una periodica sanificazione più approfondita e svolta anche su parti dell’immobile comunale non oggetto di presenza costante di personale e cittadini.

“La riapertura - commenta il Sindaco Simona Rossetti - avverrà nel rispetto di un rigoroso protocollo di sicurezza, adottando tutte le misure prescritte dalle norme statali e regionali necessarie a prevenire la diffusione del virus e facendo in modo che chiunque entri e lavori nel Palazzo comunale sia in piena sicurezza”.