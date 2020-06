Cinema all'aperto, Lega Empoli: "Contenti che la nostra proposta prenda forma"

Dopo aver appreso la notizia della decisione di allestire un Cinema all’aperto all’interno di Parco Mariambini, non possiamo che ritenerci soddisfatti di vedere una nostra proposta, protocollata e non ancora discussa in Consiglio, prendere forma. Siamo contenti di aver fornito ispirazione alla maggioranza in questa decisione, e speriamo che questa iniziativa possa essere utile per contribuire alla ripartenza della nostra Città.

Rendere più vivo Parco Mariambini, oltretutto, permetterà anche di fare un primo passo verso la cura delle problematiche inerenti al tema sicurezza, che più volte abbiamo portato all’attenzione del Consiglio Comunale. Speriamo e crediamo che iniziative come questa possano essere sempre più intensificate nel prossimo futuro.

Riteniamo comunque necessario che venga localizzato un posto dove poter organizzare un cinema-teatro Drive-in, dove, in linea con le vigenti disposizioni anti assembramento, sia possibile guardare uno spettacolo dall’interno della propria auto.”

Fonte: Gruppo Consiliare “Lega Salvini - Empoli”