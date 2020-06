Questa notte il bancomat della Crédit Agricole a Casciana Terme è stato fatto esplodere. I ladri hanno preso di mira lo sportello automatico situato in pieno centro abitato in piazza Martiri della Libertà, lo hanno fatto esplodere, si sono impossessati dei contanti e in seguito sono fuggiti. Il bottino portato via è ancora da quantificare.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Pontedera e della stazione di Casciana Terme.