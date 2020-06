Covid-19, Nardella sull'emergenza sanitaria in consiglio comunale a Palazzo Vecchio

Dopo tre mesi esatti il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani, torna a riunirsi in Palazzo Vecchio lunedì 8 giugno alle 14,30. Era dal 9 marzo che i consiglieri comunali non si ritrovavano nella sede dell’amministrazione comunale. Da allora si sono svolte numerose sedute ma sempre in via telematica ed in diretta sul canale Youtube al link: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w che rimarrà a disposizione anche adesso che le sedute torneranno in presenza seguendo tutte le procedure conseguenti all’emergenza sanitaria vissuta dal Paese negli ultimi mesi.

Lunedì 8 giugno alle 14,30 la seduta si svolgerà nel Salone dei Cinquecento che permette di garantire il distanziamento sociale sia ai consiglieri che ai membri della giunta che agli operatori dell’informazione. La seduta sarà aperta dalle comunicazioni e dalle domande d’attualità. Questa parte dei lavori durerà 45 minuti.

A seguire la comunicazione del Sindaco Dario Nardella rispetto alla situazione in città a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Seguirà dibattito.

Il programma dei lavori del Consiglio comunale a questo link: https://www.comune.fi.it/system/files/2020-06/08%20-%20ordine.pdf

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa