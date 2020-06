Donna non riesce a tornare a riva, un ragazzo si tuffa e la salva: lieto fine a Calafuria

Oggi una ragazza è stata trascinata in mare da un'onda di risacca ma un bagnante si è tuffato per soccorrerla, l'ha raggiunta e l'ha tenuta a galla fino all'arrivo della Guardia Costiera. Una storia a lieto fine è quindi quella che si è verificata a Livorno, nei pressi della scogliera di Calafuria, sotto l'Aurelia.

Il primo allarme alla Capitaneria di porto, al numero delle emergenze in mare 1530, è giunto circa alle 12.30 dove veniva segnalata la presenza di una persona in difficoltà che non riusciva a tornare a riva, trascinata al largo da un'onda di risacca. Mentre una motovedetta, la CP867, stava raggiungendo la zona e le telefonate continuavano ad arrivare, un altro giovane si è tuffato in mare in soccorso alla turista. Una volta raggiunta, i due hanno cercato insieme di contrastare la corrente e la risacca che avrebbe potuto spingerli contro gli scogli.

Il giovane giunto in soccorso, un 27enne di Faenza, aveva indossato un paio di pinne per ottenere un sostegno migliore durante il nuoto e, con ottima abilità, ha aiutato la ragazza a rimanere a galla e a distanza di sicurezza dagli scogli, in attesa dei soccorsi.

Pochi minuti dopo la motovedetta della Guardia Costiera è arrivata sul posto e, grazie anche all'aiuto di alcuni bagnanti che sventolando gli asciugamani indicavano la zona, i due ragazzi in acqua sono stati presto individuati. Una volta localizzati, i due giovani sono stati recuperati in buone condizioni e sono stati portati in porto, dove i conoscenti sono venuti a riprenderli.