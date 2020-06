Dialogo interreligioso: 'Incontrare l'altro, incontrare me stesso', evento online della FDS

Quali opportunità possono offrire le religioni alla società odierna? Può il dialogo interreligioso e interculturale favorire la costruzione di una società più inclusiva?

Un percorso per condividere nuove prospettive di azione a partire dal ruolo che può svolgere la pubblica amministrazione nella conoscenza, nell’individuazione e nel superamento di pregiudizi e stereotipi.

11 GIUGNO 2020 17:00-19:00 sulla piattaforma Zoom

CONOSCERE L'ALTRO. UN PROGETTO PER ACCRESCERE IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

Le ricerche più recenti confermano una crescente “analfabetizzazione” religiosa in Italia, che favorisce difficoltà di relazione, aumenta il conflitto sociale e diminuisce la sicurezza. Far conoscere le religioni per quello che realmente insegnano, rivelandone aspetti inediti per la maggioranza dei cittadini, può contribuire positivamente alla creazione di una società inclusiva.

Giovedì 11 giugno si terrà un primo incontro per capire il percorso formativo, spiegarne le ragioni, i bisogni e le relazioni con i mondi con cui si interfaccia.

L'incontro apre un percorso formativo composto da 8 incontri di 2 ore ciascuno, pensato per offrire agli amministratori e ai funzionari della pubblica amministrazione e delle istituzioni civili competenze per rispondere alle nuove sfide in termini di approccio all’interculturalità e interreligiosità, con il fine ultimo di promuovere un approccio inclusivo delle istituzioni a servizio di tutti i cittadini. Oltre a esperti di dialogo fra le religioni e interculturalità, il percorso ha cercato di coinvolgere rappresentanti delle amministrazioni locali e della società civile che potranno portare la loro esperienza diretta per cercare soluzioni alle istanze dell’attualità. I partecipanti potranno arricchire la propria conoscenza del linguaggio religioso e saranno incoraggiati ad applicare il loro apprendimento a scenari di vita reale, promuovendo l’inclusione e l’interazione positiva tra persone appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

http://www.scuolafiorentinadialogo.org/seminario/incontrare-laltro-incontrare-me-stesso-approccio-al-dialogo-interreligioso-in-ambito-istituzionale/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-di-lancio-online-incontrare-laltro-incontrare-me-stesso-106772892596

http://www.scuolafiorentinadialogo.org/incontrare-laltro-incontrare-me-stesso/

Workshop

Fonte: Scuola fiorentina per l'educazione al dialogo interreligioso