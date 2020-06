Fiab Pisa denuncia: "Auto sulla pista ciclabile al Parco di San Rossore"

Il fatto che il Parco di San Rossore nei giorni festivi sia chiuso alle auto avrebbe potuto essere un fattore propizio per chi sceglie di visitarlo in bici; purtroppo è avvenuto esattamente il contrario: il due giugno c'erano centinaia di automobili che hanno parcheggiato indisturbate sulla pista ciclabile di via delle Cascine.

Questo scempio è un pessimo segnale: lasciar passare il concetto che il parcheggio selvaggio è tollerato in quanto considerato un abuso di necessità, equivale ad incentivare l'uso dell'auto penalizzando chi

sceglie la bici. Ciò rischia di innescare un assurdo circolo vizioso.

Chiediamo pertanto al Comune che nei finesettimana il viale delle Cascine venga chiuso all'altezza di via del Capannone, e che su tutto il viale venga sanzionato il parcheggio selvaggio.

Sarebbe anche utile istituire un servizio di bus navetta dal parcheggio di via Pietrasantina fino all'intrno del Parco; tale servizio sarebbe un valido incentivo per promuovere una fruizione del Parco che sia più sostenibile e dovrebbe essere esteso anche oltre il termine dell'attuale regime transitorio, attivando anche un servizio di trasporto bici.

Fonte: FIAB Pisa