Incidente in A1, arrestato il padre delle bambine per omicidio stradale

È stato arrestato il conducente del minivan coinvolto nell'incidente stradale avvenuto ieri sull'A1, nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Nell'incidente hanno perso la vita 4 persone, di cui due minori, e 7 sono rimaste ferite (Qui la notizia. )

L'uomo, 30enne di origine sinti, è il padre delle due bambine di 8 mesi e 10 anni decedute nell'incidente, dove hanno perso la vita anche i due nonni 50enni.

L'arresto dalla Polstrada per omicidio stradale nei confronti dell'uomo, che sarà interrogato lunedì prossimo dal pm di Arezzo Roberto Rossi, è scattato in seguito agli accertamenti degli agenti. L'interrogatorio in procura sarà finalizzato a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il 30enne è stato arrestato in ospedale, dove si trovava per eventuali cure mediche e dove è risultato negativo all'alcol test. L'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato colpito da stanchezza durante il lungo viaggio che stava conducendo con i familiari da molte ore.

Alcuni testimoni avrebbero prima visto il minivan procedere a zig zag e poi finire contro il camion, fermo e interamente posizionato all'interno della piazzola di sosta di emergenza. L'impatto sarebbe avvenuto durante uno sbandamento del mezzo, che poi è andato ad urtare un'altra auto che a sua volta ne ha urtata una terza. Al termine dello scontro a catena, fatale per quattro dei passeggeri del minivan tra cui le due bambine, sono risultati anche 7 feriti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tra i più gravi, la mamma delle bimbe trasportata in gravi condizioni al Policlinico Le Scotte e due bambini trasferiti al Meyer di Firenze, tra i quali si trova la gemellina della neonata di 8 mesi deceduta.