Incidente mortale nel Pistoiese, muore 17enne in moto

Questa sera, alle 18 circa, sulla ss 64 Porrettana, loc San Pellegrino al Cassero a Sambuca Pistoiese, all’altezza di via Casoni, si è verificato un incidente stradale mortale. È deceduto un motociclista identificato come un ragazzo rumeno a residente Quarrata che avrebbe compiuto 18 anni tra una settimana. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il motociclista dovrebbe aver perso il controllo del mezzo in una curva a causa dell’alta velocità, andando a sbattere contro il muro di un’abitazione. Sul posto i carabinieri.