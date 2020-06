Lavori notturni in viale Strozzi-viale Lavagnini, il rifacimento di un muro di sostegno in via Santa Margherita a Montici

Lavori notturni per l'installazione di pannelli informativi in viale Strozzi-viale Lavagnini e il rifacimento di un muro di sostegno in via Santa Margherita a Montici. Ma anche ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi in via Pisana, viale Guidoni, viale Ariosto e l'asfaltatura in via Grandi. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i ripristini a seguito di lavori sui sottoservizi, si inizia lunedì 8 giugno in via Pisana (con divieti di sosta e restringimenti a tratti fino al 26 giugno), viale Guidoni (restringimenti e divieti di sosta nel controviale fino al 13 giugno) e viale Ariosto (restringimenti e divieti di sosta a tratti fino al 13 giugno). Sempre da lunedì 8 giugno sono in programma lavori di asfaltatura sempre a seguito di interventi sui sottoservizi in via Grandi: fino al 12 giugno previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto da via Ulivelli a via Roselli Cecconi. Stessi provvedimenti anche in via Ulivelli e via Roselli Cecconi (tratti). Mercoledì 10 giugno sarà la volta di via Alderotti ( restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti fino al 18 giugno, via Liberale da Verona-via Bovaventura Berlingheri (sempre restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti fino al 21 giugno), via Pulci (restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti fino al 16 giugno).

Ecco gli altri principali interventi.

Via Luca Giordano: per un sollevamento con autogrù dalle 21 di domani domenica 7 alle 6 di lunedì 8 giugno il tratto compreso fra via Fra' Domenico Buonvicini e via degli Artisti sarà chiuso. Previsti anche divieti di sosta.

Viale Lavagnini-viale Strozzi: sarà effettuata di notte l'installazione di pannelli informativi sui portali predisposti nell'area di intersezione tra i due viali. Le operazioni sono in programma da lunedì 8 a giovedì 11 giugno in orario 23.30-6 e sono articolati in fasi successive. Si inizia con la chiusura delle due corsie del viale Strozzi di accesso al sottoppasso Strozzi-Strozzi. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Fratelli Rosselli e diretti in via dello Statuto o viale Belfiore da viale Lavagnini-via Leone X-via Lorenzo il Magnifico o viale Milton-viale Strozzi. Nella seconda fase scatterà un restringimento di carreggiata su viale Strozzi all'incrocio con viale Lavagnini nelle corsie veicolari lato via Dolfi (in direzione di piazza della Libertà). La terza fase prevede un divieto di transito in viale Lavagnini da via Leone X a viale Strozzi nelle corsie verso viale Strozzi (controviale lato numeri civici pari compreso).

Via Santa Margherita a Montici-via Pian dei Giullari: inizieranno lunedì 8 giugno i lavoro di rifacimento di un muro di sostegno. Fino al 27 agosto la direttrice via Santa Margherita a Montici-via Pian dei Giullari sarà chiusa. In dettaglio i provvedimenti di divieti di transito interesseranno i seguenti tratti: per via Santa Margherita a Montici da via Fortini a via Pian dei Giullari; per via Pian dei Giullari da via Santa Margherita a Montici a via di San Matteo in Arcetri. Accesso consentito ai frontisti e mezzi di soccorso.

Via delle Porte Sante: inizieranno lunedì 8 giugno i lavori di consolidamento delle cappelle adiacenti ai bastioni. La strada sarà chiusa fino al 5 ottobre.

Borgo Pinti: per lavori alla rete telefonica lunedì 8 e martedì 9 giugno scatteranno divieti di transito e sosta nel tratto via Nuova dei Caccini-via di Mezzo. Previsti inoltre sensi unici in via Nuova dei Caccini (da Borgo Pinti verso via della Pergola), via di Mezzo (da via Fiesolana verso Borgo Pinti), Borgo Pinti (da via di Mezzo verso via Sant'Egidio). Attenzione ai divieti di sosta.

Via del Podestà: per scarico materiali per un cantiere lunedì 8 giugno la strada sarà chiusa dalle 13.30 alle 15.30. Il tratto interessato è quello via dei Cremani-via Barni- Previsti anche un sendo unico in via Barni (da via del Podestà a via Santi di Tito) e divieti di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via del Podestà (incrocio via Mario Orsini) e via Martellini (incrocio via Barni).

Via Mazzetta: per lavori edili lunedì 8 e martedì 9 giugno in orario 8-18 saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta nel tratto compreso fra i numeri civici 2R e 10R.

Via Barducci: per la posa di cavi in fibra ottica da lunedì 8 a venerdì 12 giugno saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti. Via Maragliano: anche in questo caso si tratta di lavori per la fibra ottica con l'istituzione di restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti. I provvedimenti saranno in vigore da lunedì 8 a venerdì 12 giugno.

Via Alderotti: per manutenzione di un impianto pubblicitario lunedì 8 e martedì 9 giugno (orario 6-10) scatteranno un restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto compreso fra i numeri civici 3R e 43. Inoltre sempre da lunedì 8 fino a venerdì 12 giugno è in programma un lavoro edile con piattaforma aerea con l'istituzione di restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto via Folli-via Dino del Garbo (orari 9-19).

Via del Moro: per un trasloco il tratto via delle Belle Donne-via dei Banchi sarà chiuso dalle 8 di lunedì 8 alle 19 di martedì 9 giugno.

Via del Pozzino: per lavori edili da lunedì 8 giugno saranno in vigore divieti di sosta e di transito nel tratto piazza Carlo Dolci-via Pisana. Termine previsto 18 luglio.

Via Laura: per un intervento edile con piattaforma aerea dalle 8 di martedì 9 alle 18 di mercoledì 10 giugno scatterà la chiusura nel tratto via della Pergola-via Gino Capponi.

Via Aretina: la strada sarà chiusa dalle 8 di martedì 9 alle 18 di mercoledì 10 giugno nel tratto via Giovanni Bertini-via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per effettuare l'abbatimento di un albero. Previsti anche divieti di sosta.

Via Rocca Tedalda: proseguono i lavori di adeguamento del sistema fognario in località Ellera, Compiobbi e Girone. Da mercoledì 10 a martedì 16 giugno nel tratto compreso fra via Corolla Olimpica e piazzale Renato Cappugi saranno in vigore un restringimento di carreggiata, un senso unico verso il piazzale e divieti di sosta.

Via Pier Andrea Mattioli: per un intervento con piattaforma aerea da mercoledì 10 giugno il tratto via Galeno-via Spallanzani sarà chiuso. Divieto di transito anche in via Spallanzani da via Malpighi a via Mattioli mentre in via Galeno sarà istituito un senso unico da via Mattioli verso via Malpighi. Termine previsto 20 giugno.

Via Alamanni: saranno effettuati di notte i lavori di riparazione di una gronda. Dalle 22 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 giugno la strada sarà chiusa da viale Fratelli Rosselli a via Jacopo da Diacceto.

Via dei Cerretani: per un intervento edilizio con piattaforma aerea dalle 21 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 giugno scatterà la chiusura del tratto da via Zannetti a via dei Conti. (mf)

Per ulteriori info: http://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa