Lite tra fratelli per abuso di alcol, aggredisce i carabinieri: un arresto a Agliana

Un'accesa lite tra fratelli e un arresto. È ciò che è accaduto a Agliana nel cuore della notte di venerdì.

Alle 2.30 è arrivata la richiesta di aiuto alla Centrale Operativa dei carabinieri di Pistoia, per una furiosa lite tra familiari in una casa colonica nel Comune di Agliana. Una volta sul posto i militari hanno assistito ad una scena piuttosto delicata. Un giovane barricato in casa stava gridando aiuto mentre, all'esterno dell'abitazione, un'anziana coppia stava tenendo sotto controllo un altro uomo, vistosamente agitato e a torso nudo.

I carabinieri, dopo aver richiesto e ottenuto il rinforzo di un altro equipaggio della Sezione Radiomobile di Pistoia, hanno ricostruito l'accaduto. Poco prima infatti si sarebbe accesa una furiosa lite tra due fratelli italiani, di 45 e 38 anni, probabilmente legata ad abuso di alcol. Il 45enne stava inseguendo il fratello minore impugnando una cintura di pelle con l'intento di colpirlo, mentre lo minacciava di morte. Nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, l'uomo di 45 anni si è anche scagliato contro i militari delle due pattuglie che a quel punto hanno deciso di bloccarlo e immobilizzarlo, in attesa che l'effetto dell'alcol svanisse.

In seguito i genitori anziani hanno confermato ai carabinieri che tra i loro due figli si accendono occasionalmente delle liti, futili e legate ad un eccessivo uso di alcolici. Il 45enne, un operaio edile, è stato arrestato per il comportamento tenuto nei confronti dei militari e davanti al giudice del Tribunale di Pistoia, gli è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma, tre volte al giorno, presso i carabinieri di Agliana.