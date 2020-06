Rsa, M5S denuncia: "Villa Serena a Montaione ai privati"

Chiunque abbia avuto la necessità di dover lasciare i propri anziani a Villa Serena sa che in questa struttura non solo sono stati curati e custoditi ma nel momento della loro più grande fragilità è stata mantenuta la qualità della vita e loro dignità fino alla fine.

Delio Fiordispina, direttore di Villa Serena, ha svolto un ottimo lavoro in due strutture pubbliche e ben funzionanti, fiori all'occhiello della nostra regione, come testimonia l'assenza di contagi nella struttura di Montaione.

La sua struttura dopo il suo pensionamento sarà però "privatizzata" secondo il modello lombardo.

Abbiamo appena seppellito i morti delle RSA del nord Italia e si pensa già a come far sfruttare i nostri "gioielli" toscani ai privati, come se quella dolorosa esperienza non bastasse.

Non è un caso che il project financing che gestirà villa Serena per 33 anni (sic!) sarà guidato dalla Pro.Ges. (cooperativa di Parma) e dalla Sicrea s.p.a. di Modena.

Dopo che il privato è stato un punto debole del sistema sanitario del nord durante questa pandemia e che ha generato nel campo delle RSA inchieste giudiziarie ed un'indagine conoscitiva regionale anche in Toscana ci chiediamo come sia possibile procedere moralmente e politicamente in questa direzione.

Il MoVimento 5 Stelle già nel 2018 aveva denunciato questi fatti all'Unione dei Comuni ma oggi quella nostra posizione assume altro significato dopo la pandemia che dovrebbe aver aperto gli occhi su come deve essere gestita la nostra Sanità, certamente non con modelli di pura speculazione lasciando sulle spalle dello stato le spese maggiori di gestione.

Fonte: MoVimento 5 Stelle Empolese Valdelsa