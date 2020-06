Prelievi a Firenze, cresce di 100 prenotazioni in più al giorno il numero degli appuntamenti

Sono 6615 gli appuntamenti per i prelievi ematici fissati a Firenze nel mese di maggio. Nonostante l’alto numero di prenotazioni, l’Azienda sanitaria ha deciso di incrementare la disponibilità portando a 100 nuovi appuntamenti giornalieri complessivi, il numero delle nuove prenotazioni nei presidi di Santa Rosa, D’Annunzio, Canova, Morgagni, Le Piagge, 20 in più al giorno su ciascuno dei cinque presidi.

Per la zona distretto Firenze inoltre è stato esteso l’orario dell’accesso per i prelievi fino alle 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato. Si ricorda che dal 4 maggio anche nei presidi di Firenze è necessaria la prenotazione per effettuare il prelievo telefonando al Cup al numero 055545454 tasto 2 (clicca qui per orari e giorni). Oltre a quella telefonica del Cup, per i presidi territoriali della zona distretto Firenze rimangono valide le altre modalità di prenotazione, in particolare quelle dei punti Cup presenti nelle farmacie della zona fiorentina dove è attivo anche il numero dedicato 0553951095 dal lunedì al venerdì con orario 9-14. La prenotazione è richiesta ora anche per esami che finora erano ad accesso diretto come INR, esami di gravidanza, esami per persone con disabilità.



I numeri evidenziano l’abitudine degli utenti fiorentini ad utilizzare il call center rispetto alle altre modalità: per circa il 70% (4533 appuntamenti) a maggio, a Firenze, si è preferito comporre lo 055545454 per effettuare le prenotazioni di prelievi e per circa il 20% (1323 appuntamenti) telefonare o recarsi di persona in farmacia, modalità che per il poliambulatorio Morgagni e il presidio Santa Rosa ha toccato punte di circa il 26%.

Su Firenze e nella zona fiorentina nord ovest (Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Vaglia, Lastra a Signa, Calenzano) la prima disponibilità per il prelievo è martedì 9 giugno, presso al presidio Santa Rosa nella zona distretto Firenze, presso il presidio di Calenzano nella nord ovest; nel Mugello la prima disponibilità è la settimana dopo, il 16 giugno, presso l’ospedale di Borgo San Lorenzo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa