Prostituzione, agenti donne della municipale in borghese multano 5 persone in 3 ore

Agenti donne della polizia municipale in borghese scambiate per prostitute e avvicinate per trattare prestazioni sessuali. Ieri ben cinque persone, in meno di tre ore, hanno sbagliato a rivolgersi alle agenti. È successo nell'ambito dei controlli anti-prostituzione della polizia municipale di Viareggio, concentrati in viale dei Tigli e viale Kennedy a Torre del Lago.

Alle pattuglie in borghese partecipano anche agenti donna, per avere un maggior margine di manovra nella perlustrazione della zona, notare movimenti sospetti e intervenire al momento opportuno senza essere riconosciuti. Le agenti sul campo hanno infatti agito in abiti civili e nella giornata di ieri alcuni automobilisti si sono fermati a bordo strada iniziando a contrattare per la prestazione. Una volta dimostrata la volontà dell'approccio, le agenti si sono qualificate, hanno identificato le persone ed è scattata la multa. Le prime sanzioni fatte con questo sistema ammontano a cinque uomini, dal più giovane di 21 anni al più anziano di 80.