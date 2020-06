Run for Siena-Corri con il cuore: 3mila chilometri di solidarietà per il reparto Covid delle Scotte

Grande successo di "Run for Siena - Corri con il Cuore" l’iniziativa organizzata dal 4 maggio al 4 giugno dalla la sezione Mens Sana Runners – Tenuta di Bibbiano della Polisportiva Mens Sana. Un euro in beneficenza ogni cinque chilometri percorsi: una manifestazione realizzata dopo aver avuto di nuovo la possibilità, secondo le disposizioni sull’emergenza Coronavirus, di correre all’aria aperta, seguendo naturalmente tutte le normative sulla sicurezza. Sono stati ben 3172 i chilometri percorsi complessivamente da tutti i podisti che hanno aderito alla manifestazione, sia appartenetti alla società biancoverde che ad altre società.

"E’ stato un grande successo - dice il direttore tecnico della sezione Runners Pietro Giannitti – ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa e hanno "sudato" metro dopo metro correndo, facendo accrescere la donazione. E’ stato un bel percorso di solidarietà in un momento difficile per tutti. Adesso raccoglieremo le donazioni giovedì prossimo 11 giugno dalle 18 alle 20 presso la Polisportiva Mens Sana e poi porteremo tutto il ricavato al reparto Covid dell'Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena".

Ogni podista che ha aderito all’iniziativa si i è impegnato a donare in beneficenza un euro ogni cinque chilometri percorsi per la propria attività motoria, su qualsiasi tipo di terreno. All’importo raccolto attraverso i podisti, la sezione Mens Sana Runners aggiungerà un ulteriore dieci per cento calcolato sull’ammontare del totale ricavato nel periodo.

Fonte: Polisportiva Mens Sana 1871 - Ufficio stampa