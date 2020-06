San Miniato riparte con il mercatino. Riapre l'Ufficio Turismo

San Miniato Promozione riparte. Dopo tre mesi di blocco forzato e di chiusura dell’Ufficio Turismo a causa del difficile periodo di emergenza tornano a gran richiesta il mercatino del piccolo antiquariato e del collezionismo e il mercatino delle arti e dei mestieri domenica 7 giugno dalle 9 alle 19,00 nel centro storico di San Miniato.

Il mercatino di San Miniato è quel luogo dove Il fascino degli oggetti intriganti e desueti incontra l’originalità del piccolo artigianato e degli antichi mestieri, in un contesto eccezionale come il Centro Storico di San Miniato. Si svolge in Piazza del Popolo, loggiati di San Domenico e corso Garibaldi dalle ore 9,00 alle 19,00.

Il mercatino, organizzato e promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, ormai da diverse edizioni si è arricchito con altre proposte, nuovi espositori e idee originali in mostra ed in vendita ed è pronto ad accogliere anche la clientela più esigente. Il Mercatino si svolgerà rispettando rigorosamente le misure di sicurezza imposte dall’epidemia di COVID-19.

Questo originale evento si inserisce in un contesto di iniziative volte alla valorizzazione di un territorio che conosce bene il suo passato e lo ripropone in chiave moderna, con tutta la sua bellezza e ricercatezza. San Miniato Promozione sta lavorando, confrontandosi anche con l’Amministrazione Comunale e vari soggetti, per l’organizzazione della 50° edizione della Mostra Mercato del Tartufo negli ultimi 3 week end di novembre. In occasione di questo mercatino riaprirà al pubblico l’Ufficio Informazioni Turistiche di San Miniato che finora, negli scorsi 3 mesi, offriva unicamente un supporto telefonico.

Sarà una riapertura parziale, indispensabile per garantire la sicurezza di tutti almeno per il mese di giugno, ma è un modo per accogliere i turisti che stanno ritornando nella nostra Città. L’Ufficio situato in Piazza del Popolo, 1 sarà aperto per il mese di giugno con il seguente orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Fonte: Ufficio Stampa