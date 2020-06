Scarico illegale di scarti tessili, Forza Italia: "Problema atavico nel Q5 di Firenze e a Prato"

Plauso da parte di Forza Italia per il lavoro svolto dal Comando di Rifredi e di Prato che ha portato a denunciare due cinesi che scaricavano illegalmente scarti tessili. Qui la notizia

“Un problema atavico” sottolineano l’On. Erica Mazzetti di Forza Italia, Jacopo Cellai, capogruppo a Palazzo Vecchio e coordinatore cittadino di Forza Italia, e Lorenzo Somigli, responsabile Quartiere 5 di Forza Italia.

“Negli ultimi mesi ci siamo confrontati spesso con cittadini della zona. Purtroppo la maggioranza GialloRossa" a livello nazionale non ha saputo cogliere l’occasione per fermare questo fenomeno nonostante Forza Italia (grazie alla parlamentare Toscana, Erica Mazzetti) abbia posto il problema più volte tramite atti parlamentari appositamente presentati in Aula. Pertanto non possiamo certo stupirci di episodi del genere che sicuramente non andranno a sparire”.

“Occorre a nostro avviso, come già affermato da Forza Italia in passato, utilizzare gli uomini del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei capannoni-discarica pieni di scarti tessili. Senza controlli costanti infatti sarà difficile frenare certa illegalità. Vogliamo inoltre ricordare che nonostante l’azione di controllo delle forze dell’ordine e le segnalazioni delle rappresentanze economiche e sociali, a Prato e non solo, permane la presenza di aziende al di fuori delle regole. Per questo chiediamo al Governo ed alle Istituzioni locali di incrementare i controlli di competenza su tutto il distretto industriale fra Firenze e Prato, al fine di reprimere gli illeciti connessi al mondo del lavoro. Forza Italia continuerà comunque a vigilare per dare risposte immediate alla popolazione”.

Fonte: Ufficio stampa