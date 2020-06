Scontro tra auto e scooter, muore centauro a Montecarlo

Nel tardo pomeriggio di oggi un centauro di 39 anni di Porcari è deceduto in un incidente avvenuto sulla via Romana, in località Turchetto di Montecarlo. La vittima, Francesco Bertolacci, stava viaggiando in sella ad un maxi-scooter Yamaha quando si è scontrato con una Jeep Renegade.

All'arrivo dei soccorritori della Misericordia, le condizioni del centauro si sono rivelate da subito difficili ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma non c'è stato niente da fare.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente, anche i carabinieri di Altopascio che hanno raccolto alcune testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dello scontro.