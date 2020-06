Terme di Montecatini, Fratoni risponde a Marchetti: "Mai parlato di licenziamenti"

“Sciacallaggio. Non mi viene in mente altro termine per commentare le dichiarazioni improvvide del consigliere Maurizio Marchetti, che, senza conoscere i contenuti del piano di risanamento, mi attribuisce frasi non pronunciate semplicemente perché non veritiere. Mai parlato di licenziamenti, perché la direzione seguita è esattamente quella contraria, ovvero la salvaguardia integrale dell'occupazione in un'ottica di continuità aziendale, anche in una fase difficilissima come questa segnata dall’emergenza sanitaria del covid-19 e dalla complessità della ripartenza”.

L’assessore ad ambiente e termalismo, Federica Fratoni, replica così alle dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale sulle prospettive dell’attività termale a Montecatini.

“Quanto poi agli aspetti patrimoniali – prosegue Fratoni -, invito Marchetti a leggersi gli atti perché, come ormai gli accade con imbarazzante frequenza, si mostra poco preparato. Se vuole, può chiedere delucidazioni al sindaco Baroncini, espressione della sua stessa parte politica, che ha responsabilmente e convintamente aderito alle scelte fin qui compiute da tutte le istituzioni che hanno a cuore il futuro delle Terme e di chi ci lavora”.