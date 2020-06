Uisp Valdera annuncia l’apertura della piscina comunale di Peccioli

Il presidente Alberto Falchi rassicura l’utenza sul rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli anti covid: “L’impianto e tutti i locali sono stati sanificati da una ditta specializzata, gli ombrelloni sono posizionati ad una distanza maggiore, gli ingressi sono registrati e sono previsti percorsi per evitare assembramenti, l’utenza potrà prenotare il pranzo al bar-ristoro e consumarlo al proprio ombrellone, inoltre dalla metà di giugno sarà possibile prenotare l'ingresso in piscina attraverso l’app per smartphone Sistema Peccioli”. Il presidente conclude ringraziando tutti i collaboratori che hanno reso possibile la riapertura e che hanno affrontato con spirito associativo e professionalità questa sfida al corona virus.

Un particolare ringraziamento inoltre va all’amministrazione comunale e all’ufficio tecnico del Comune di Peccioli per la vicinanza e la collaborazione in un momento così difficile. L’orario di apertura sarà dalle 10 alle 19. Costo e tipologia dei biglietti sono rimasti invariati rispetto a quelli dello scorso anno. Tutte le novità, comunicazioni e iniziative su Facebook e Instagram Uisp Valdera.

Fonte: Uisp comitato territoriale Valdera