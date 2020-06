Uomo annega in mare a Livorno, forse un malore

Un uomo di 60 anni è annegato questa mattina davanti allo scoglio della Ballerina a Livorno, in un tratto di mare raggiungibile dalla spiaggia libera e affacciato sul viale di Antignano.

Secondo quanto appreso dai primi soccorritori, l'uomo avrebbe deciso di fare il bagno in mare poco dopo le 12 e si sarebbe tuffato da solo. In seguito, forse a causa di un malore, non sarebbe più riuscito a raggiungere la riva, sprofondando in acqua.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell'Svs di Ardenza con il medico, che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Aggiornamento

L'uomo di 73 anni, e non 60 come indicato in precedenza, è stato soccorso dal personale sanitario della Misericordia di Montenero. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha constatato il decesso dell'uomo.

Sul posto, oltre ai volontari dell'Svs di Ardenza, sono intervenuti intorno alle 13 anche una squadra dei vigili del fuoco e il personale del nucleo di soccorso Acquatico del Comando di Livorno. All'arrivo di questi ultimi la persona era già stata portata a terra da altri bagnanti presenti in zona. Sono intervenuti inoltre la capitaneria di porto e la polizia di stato.