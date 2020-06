Via Pistoiese, da lunedì notte in programma lavori di asfaltatura

Inizieranno lunedì 8 giugno i lavori di risanamento della pavimentazione in via Pistoiese. L’intervento, che sarà effettuato in orario notturno per fasi successive fino a venerdì 12 giugno, riguarda due tratti: il primo è quello compreso fra i numeri civici 323 e 343 a cavallo di via della Sala, il secondo invece va da via del Fossetto alla rotatoria con via di Brozzi.

Primo tratto (tra i numeri civici 323 e 343): dall’8 al 10 giugno

Sono previsti provvedimenti comuni alle fasi 1 e 2 e alcuni specifici. In dettaglio da lunedì 8 a mercoledì 10 giugno in orario 22-6 saranno istituiti divieti di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via Pistoiese (da via Pistoiese interna a via Lombardia in uscita città), in via Pistoiese (altezza rotatoria di via di Brozzi direttrice via Pistoiese-cento città), in via di Brozzi (in corrispondenza della rotatoria Com via Pistoiese nella direttrice in ingresso città), in via Baracca (da viale Gori in direzione di via Pistoiese), sulla rampa di uscita del Viadotto dell’Indiano per i veicoli diretti in via Pistoiese-via di San Donnino-Signa-Pistoia. Chiusura totale invece in via della Sala da via di Brozzi a via Lombardia.

Per quanto riguarda i provvedimenti della prima fase, dalle 22 di lunedì 8 alle 6 dì martedì 9 giugno il tratto di via Pistoiese compreso fra i numeri 323 e 343 sarà chiuso in direzione uscita città mentre nelle corsie in ingresso città sarà in vigore un senso unico alternato. Attenzione all’ingresso del parcheggio di via Pistoiese che avverrà esclusivamente da via di Brozzi.

Nella seconda fase, in programma la notte successiva (tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno sempre in orario 22-6), la chiusura interesserà il medesimo tratto di via Pistoiese ma nelle corsie in ingresso città, mentre in uscita città scatteranno un senso unico alternato e un restringimento dell’attraversamento pedonale. Nelle due fasi sono previsti anche divieti di sosta.

Secondo tratto (via del Fossetto-via di Brozzi): dal 10 al 12 giugno

Anche in questo caso ci sono provvedimenti comuni alle fasi 3 e 4 e poi quelli specifici. Per quanto riguarda le misure comuni in vigore nelle due notti (orario 22-6) si tratta dei divieti di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via Pistoiese (da via di Brozzi verso il centro città), in via Pistoiese interna (via Lombardia in direzione uscita città), in via Baracca (da viale Gori in uscita città), sulla rampa di uscita del Viadotto dell’Indiano per i veicoli diretti in via Pistoiese-via di San Donnino-Signa-Pistoia.

Nella terza fase, in programma dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 giugno, sarà chiusa lo semicarreggiata in direzione uscita città con divieti di sosta anche in via di Brozzi (da via del Fossetto a via Pistoiese) e via del Fossetto (da via Pistoiese a via di Brozzi). Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Pistoiese e via di San Donnino (uscita città): via del Fossetto-via di Brozzi-via Pistoiese.

Nella quarta fase (dalle 23 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 giugno) il lavoro interesserà le corsie di via Pistoiese in ingresso città che quindi saranno chiuse. Nelle corsie in uscita città all’altezza di via Campania scatterà un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali mentre nel tratto via del Fossetto al varco nello spartitraffico altezza numero civico 492 sarà in vigore un senso unico alternato. Via del Fossetto nel tratto via di Brozzi-via Pistoiese diventerà a senso unico verso quest’ultima strada. Previsti divieti di sosta in via Pistoiese, via del Fossetto e via di Brozzi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa