Al Roncalli di Poggibonsi premiazione a distanza del concorso Liberi di Scrivere

Si è svolta sabato 6 giugno, alle ore 10 in videoconferenza, la premiazione della XXII edizione del concorso di scrittura creativa

“Liberi di scrivere” organizzato dall’IIS Roncalli e coordinato dalla professoressa Claudia Corti. Presenti circa 70 persone tra studentesse, studenti, docenti e dirigenti delle scuole del territorio. Tra gli ospiti anche l’assessora alle politiche educative del Comune di Poggibonsi, Susanna Salvadori, il poeta Paolo Maccari, i docenti Ivo Grande e Paola Bacci che hanno letto i brani dei vincitori. Per quanto riguarda la classifica, sono stati proclamati quattro ex aequo per le sezioni “adulti”, “scuola secondaria di II grado” e “scuola secondaria di I grado”.

“Siamo molto contenti della grande partecipazione alla premiazione da parte di studentesse, studenti, docenti e di tanta parte del mondo della scuola.- commenta il Dirigente scolastico Gabriele Marini- Questa edizione è stata particolare, la classica premiazione nella nostra aula magna è stata sostituita da una videoconferenza. La creatività dei ragazzi, la potenza dei testi, quest’anno particolarmente significativi, e della lettura a voce alta sono però riuscite a colmare la distanza fisica e a creare invece vicinanza e senso di comunità.”

Tutte le informazioni sull’ Istituto Roncalli sul sito www.iisroncalli.edu.it.

Fonte: Iis Roncalli di Poggibonsi