Assalto al bancomat nel Grossetano, 72mila euro di bottino

Continuano gli assalti ai bancomat. Stanotte alle 3.30 a Roselle di Grosseto per far saltare l'Atm di un ufficio postale ha tremato una palazzina di 4 piani. Il bottino del colpo è di circa 72mila euro con tanto di soldi rubati dai cassetti della cassa continua. In pochi minuti i ladri, pare tre giunti con un'Alfa e una Jeep, hanno eseguito il colpo per poi scappare in direzione Siena. I carabinieri di pattuglia hanno incrociato le auto e hanno tentato l'inseguimento, senza poterli fermare. Le indagini vanno avanti.