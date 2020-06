Bilancio sociale Misericordia di Montaione, oltre mille servizi e tante iniziative

È in distribuzuone in questi giorni l'opuscolo per la popolazione con il bilancio sociale della Misericordia di Montaione. Il bilancio parla di oltre 1000 servizi tra ambulanza, auto e mezzo attrezzato. Oltre a questo trovate

- FORMAZIONE,

Corsi BLSD LAICI per la popolazione

Aggiornamento dei soccorritori

Corso di primo soccorso

Corso disostruzione pediatrica

Corso di guida sicura

Progetto ASSO, A Scuola di Soccorso, con le scuole.

- PROMOZIONE,

- Feste, pranzi e cene dei volontari.

- I ricavi del 2019 sono stati 82.500 euro,

- I costi circa 76.000 euro, con un avanzo di gestione di 6.500 euro.

- Nel 2019 è stato approvato il nuovo statuto ed è stata inaugurata la 2* postazione DAE in via di Vittorio.

Lunedì 15 giugno alle ore 21.00 è prevista l'assemblea delle conosrelle e dei confratelli, in videoconferenza, per l'approvazione del bilancio.

Fonte: Misericordia di Montaione