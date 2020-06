I vigili del fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti su segnalazione di un cittadino, per recuperare un rettile, chiuso nella propria teca, abbandonata vicino ad un cassonetto in località Villa di Piteccio. Il rettile è stato consegnato allo Zoo di Pistoia e identificato come "Boa Constrictor". Sul posto anche i carabinieri forestali.