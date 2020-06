Carlotta Paolieri di Lega Giovani entra in Consiglio comunale a Castelfiorentino

Da pochi giorni Carlotta Paolieri ha sostituito il consigliere dimissionario Stefano Paesano nel gruppo consiliare Lega di Castelfiorentino.

Il Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze Andrea Picchielli dichiara felice: "La squadra di consiglieri della Lega Giovani Firenze si allarga ulteriormente. Ormai siamo presenti in tutti i consigli comunali delle 4 città più grandi dell'Empolese Valdelsa. La Lega ha giovani molto preparati, che si stanno facendo le ossa nelle varie assemblee cittadine dopo aver opportunamente militato nel movimento. Stiamo creando una classe dirigente di livello per il futuro, ma anche per il presente. Noi non siamo per la rottamazione dei più anziani alla Renzi, ma riteniamo opportuno creare questo mix tra giovani e persone con più esperienza a beneficio di entrambi. Congratulazioni per Carlotta Paolieri ed in bocca al lupo per il nuovo ruolo" .

La neo-consigliera castellana afferma: "Partecipare al consiglio comunale è una opportunità di non poco conto. Noi giovani dobbiamo partecipare ancora più attivamente alla vita politica. Il gruppo Lega Giovani è composto da ragazzi e ragazze molto competenti e capaci ed è un onore farne parte".

Mercoledi prossimo sarà la seduta di insediamento per la consigliera Paolieri.

Fonte: Lega Giovani Firenze