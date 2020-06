Cavalla cade in una buca, recuperata in salute

Cavalla recuperata da una buca in cui era caduta, a Istia d'Ombrone, frazione di Grosseto. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti nella strada vicinale delle conce per recuperare il quadrupede. Grazie alla collaborazione dell'addestratrice presente sul posto ed alla natura docile dell'animale abituato all'interazione con le persone, il posizionamento delle fasce di sollevamento è stato sufficiente per far sì che la cavalla, praticamente incolume, sia stata riconsegnata ai proprietari.