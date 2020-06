Coronavirus Asl Sud Est, un solo positivo a Poggibonsi

La situazione dalle ore 14 del giorno 6 alle ore 14 del giorno 7 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo positivo nel Comune di Poggibonsi, in Provincia di Siena. Si tratta di una donna di 39 anni.

I guariti sono 2, in Provincia di Grosseto:

-1 a Castiglione della Pescaia

-1 a Massa Marittima.

Abbiamo, nell'Asl Toscana sud est, in totale, 59 casi in carico.

Tra questi 24 persone sono in isolamento domiciliare, 18 in Ospedale 17 in RSA. 1318 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 6 alle ore 14 del giorno 7 giugno sono stati effettuati 692 tamponi.