Distributore di benzina in Fi-Pi-Li a Lastra a Signa, Lega: "Appoggiamo i residenti contrari"

"Incontrando la gente dei comitati, abbiamo avuto la riprova palese di come questa opera, non voluta dai residenti, sia una forzatura. Ci opporremo alla sua realizzazione fino a quando non ci sarà un confronto costruttivo con i residenti che ne rispetti le esigenze e garantisca di non arrecare danno alla vivibilità del territorio. Coinvolgeremo il Consiglio metropolitano perché si esprima su questa vicenda', dichiarano i consiglieri metropolitani leghisti Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa.

"Noi della Lega di Lastra a Signa appoggiamo e sosteniamo i residenti di questa zona collinare protetta da vincolo paesaggistico. L'opera va a impattare negativamente sia sulla vivibilità della zona stessa che sulla salute e il diritto al riposo dei residenti. Bisogna constatare che l'amministrazione comunale non si sia mai fatta sentire con i cittadini e questa è una gravissima carenza. Oltretutto non sono state approvate e neanche discusse le opere compensative proprio per mitigare i danni. Non ultimo va considerato anche il problema della tutela della fauna", concludono i consiglieri comunali della Lega Carla Porrari, Cristiano Santoni e Luciano Giusti.

Fonte: Lega provinciale Firenze