Ieri la piccola Stella ha avuto i suoi funerali. Era stata trovata senza vita il 19 novembre 2019 davanti una farmacia di Campi Bisenzio, in una borsa in via San Martino. Il funerale era stato rimandato prima dall'autopsia e dalle indagini, poi dall'emergenza coronavirus. Il giorno dell'addio però è stato fortemente voluto, per dare un senso a questa scomparsa tragica.

Laura Rimi ha riportato le parole del sindaco Emiliano Fossi: "Credo che il fine di ogni persona sia quello di mirare alla felicità. Io credo che l’obiettivo della felicità sia insito alla natura umana. Oggi purtroppo viviamo in una fase storica in cui abbiamo peggiorato visione fra avere ed essere. Oggi predomina la visione dell’uso che concepiamo come qualcosa che soddisfa il nostro bisogno e siamo disposti ad abbandonarlo quando non ci soddisfa più. Cambiamo telefono perché superato dalla moda non perché si rompe. Credo che invece se una visione ci deve essere di felicita è legata alla speranza e i figli sono la speranza e sono la felicità, la profondità della vita. Che abisso è quello dove noi rinunciamo alla speranza e alla felicità."

Commosse anche le parole della direttrice della farmacia: "Il ricordo di Stella ce lo porteremo sempre dentro di noi. L’abbiamo amata, tenuta viva sempre nei nostri cuori e ha segnato per sempre le nostre vite. Non so perché ha scelto noi ma illuminerà sempre la nostra strada. Stella è un angelo che va nel cielo e illumina la vita di tutti noi”.