Il leccio della rinascita di Greve, così il Chianti festeggia l'ambiente

Un leccio come simbolo di rinascita della comunità di Greve in Chianti è stato piantato in piazza della Resistenza, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall'assessore all'Ambiente Simona Forzoni in adesione alla Giornata mondiale dell’Ambiente. “E’ il nostro albero della Resistenza – ha dichiarato l’assessore Forzoni - un gesto simbolico che vuole nel concreto manifestare la nostra volontà dii risorgere e ripartire nel segno di quella cultura green che da sempre qualifica e caratterizza il territorio grevigiano”.

Grande successo per gli altri due eventi messi in campo dall’amministrazione comunale in risposta all’appello internazionale del 5 giugno, giorno in cui 48 anni fa l’Assemblea delle Nazioni Unite istituì la giornata nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. “Ci siamo ispirati al motto dell’edizione 2020, incentrato sul declino della biodiversità - ha aggiunto l’assessore Simona Forzoni - e di quanto sia importante agire nella vita di tutti i giorni a difesa della natura per evitare la distruzione degli ecosistemi. La nostra Giornata ha promosso un confronto e un incrocio di esperienze sui temi della salvaguardia ambientale, sui modelli di sviluppo della green economy e dell’agricoltura biologica, dei cambiamenti climatici e dell’uso sostenibile delle risorse naturali”.

All'evento hanno preso parte rappresentanti istituzionali, cittadini, imprenditori e studenti di tutte le età impegnati nel volontariato e nel giornalismo ambientale. “Il valore aggiunto della nostra piazza virtuale è stata la partecipazione dei giovani e le motivazioni che li animano - ha commentato soddisfatto il sindaco Paolo Sottani - sentirli parlare con tanta consapevolezza e amore per l’ambiente fa sperare davvero in un cambiamento che possa migliorare il futuro di tutti. Uno speciale ringraziamento per i loro contributi alla discussione ai gruppi Friday for Future del Chianti, i Raccattiamo I Sudicio, i Giornalisti nell'Erba e i bambini delle scuole del territorio comunale, autori di elaborati e progetti ambientali che sono stati condivisi e trasmessi in occasione dell’incontro”.

Il webinar ha potuto contare sugli interventi di Mauro Perini, presidente della Water Right Foundation, Paola Bolaffio, direttrice del progetto Giornalisti nell'erba, Sergio Gatteschi, Presidente dell’associazione Amici della Terra, Marco Bottino, presidente del Consorzio Bonifica Medio 3 Valdarno, Roberto Stucchi Prinetti, presidente del Biodistretto del Chianti e Simona Innocenti, imprenditrice che opera nel settore dell’economia circolare. Molto seguita anche la diretta trasmessa alle ore 18 di ieri dalla pagina Facebook del Comune di Greve in Chianti con la partecipazione dell'assessore all'ambiente Federica Fratoni, dell’imprenditore Gionni Pruneti, dell’insegnante Agata Maddoli e di Oliva Gentili del gruppo Friday for Future del Chianti, oltre al sindaco Paolo Sottani e all'assessore all'Ambiente Simona Forzoni.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino