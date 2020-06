In pericolo sulla Rocca della Verruca, salvato dai pompieri

Un giovane è stato salvato dopo essere rimasto in condizioni di pericolo su una parete rocciosa nei pressi della Rocca della Verruca a Calci. Il fatto è avvenuto attorno alle 14.30 e sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Cascina e il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale da Pisa. I pompieri si sono calati con tecniche Saf e hanno recuperato il giovane portandolo a terra. Non era ferito per cui non è stato necessario l'intervento dei sanitari inviati dal 118.