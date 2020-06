Alle 3 di notte in zona stazione ferroviaria a Pontedera, nell'area interna di un distributore di carburante in disuso, è andato a fuoco un locale dove dei senzatetto trovavano riparo per la notte. Sul posto i vigili del fuoco di Pontedera e i carabinieri della locale stazione. Una persona è stata soccorsa. Non si esclude l'ipotesi di incendio doloso.