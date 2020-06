Ossa umane in una cassetta di legno al parco giochi: indagini in corso

Ossa umane in una cassetta di legno in un parco giochi. Questo quanto trovato da un abitante di Cellai, frazione di Rignano sull'Arno, e segnalato al 112. Le ossa parrebbero di molti anni fa e la cassetta di legno è di quelle usate per confezionare le bottiglie di vino. I carabinieri hanno sequestrato cassetta e ossa per l'esame all'istituto di medicina legale. I rilievi sono stati effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Firenze.