Outdoor education con i centri estivi diffusi a San Casciano

Antichi e moderni mestieri nelle aie e negli orti di campagna, sport nelle palestre e nei campi da calcio, musica nei parchi, inglese nei giardini delle scuole, ambiente e natura nelle aziende agricole. Con la prima edizione dei centri estivi “Le Rondini” San Casciano, gli spazi pubblici e le colline diventano una ‘terra’ da scoprire e sperimentare con tutti i sensi.

L’offerta culturale del tempo libero nel Chianti, rivolta a bambini e ragazzi di varie fasce di età, si arricchisce della varietà dei progetti presentati dalle associazioni del territorio che hanno risposto numerose all’avviso pubblico indetto dal Comune per l’individuazione dei gestori dei centri estivi. “Il tessuto associativo si è fatto avanti con progetti originali e di qualità – dichiara l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti – la conoscenza e il divertimento all’aria aperta porteranno a spasso i nostri bambini, nel rispetto delle linee guida del governo, infondendo quella necessaria ventata di libertà che fa riappropriare i piccoli dei loro spazi e delle relazioni sociali”.

Da lunedì 8 giugno via libera alle iscrizioni. I centri estivi sono aperti ai bambini dai 3 ai 6 anni presso le scuole di Bargino, Chiesanuova, Mercatale e San Casciano. Nella fascia di età superiore, dai 6 agli 11 anni, i ragazzi potranno immergersi nella natura del Parco della Botte o essere coinvolti in progetti educativi legati ai linguaggi musicali negli spazi all’aperto del capoluogo, il Policrosalus, l’arena estiva, i giardini dell’infanzia di San Casciano. Altre due attività rendono di qualità l’ampia gamma di proposte incentrate sul modello dell’outdoor education.

La conoscenza della lingua inglese propone un viaggio nelle scuole primarie di Cerbaia e San Casciano, la passione per il calcio e altri sport come la corsa campestre, la staffetta, il tennis continuano ad essere al centro dell’estate nei campi sportivi di San Casciano e al Parco della Botte. Altre attività legate al gusto dell’esplorazione sono proposte dall’Oratorio di Decimo di San Casciano, al Circolo Arci de La Romola e nella scuola primaria di San Casciano con visite alla Pieve di San Pancrazio, alla Chiesa di Sant’Angelo Vico l’Abate, alla Torre di Luciana. In questi ultimi casi l’età dei partecipanti oscilla tra gli 11 e i 17 anni.

Info: Ufficio Scuola scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. Apertura al pubblico: lunedì- giovedì: 8:30-12:30 – 16:00-18:30.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino