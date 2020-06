Scivola in una scarpata, elisoccorso per un uomo

I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti intorno alle ore 23.30 di ieri sera per un soccorso a persona in zona impervia in località San Pellegrino, nel comune di Sambuca Pistoiese, dove un uomo è scivolato in una scarpata fratturandosi tibia e perone.

All'arrivo della squadra VF era già presente il personale sanitario del 118 che stava prestando le prime cure al malcapitato. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato sulla jeep dei VVF fino all’ambulanza, per poi essere caricato sull’elicottero del 118 Emilia Romagna per il ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna.