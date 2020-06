Si arrampica sul tetto e cade da 7 metri, grave 20enne

Un 20enne di Firenze è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Cisanello di Pisa dopo una caduta di almeno 7 metri dal tetto di un capannone di Collesalvetti dove si era arrampicato la scorsa notte mentre era in compagnia di alcuni ragazzi. L'incidente è avvenuto dopo le 3.30 in un edificio vicino a una discoteca nella zona artigianale del paese. I ragazzi in compagnia del giovane hanno dato l'allarme. Oltre al 118 anche i carabinieri di Collesalvetti erano presenti e hanno avviato le indagini.