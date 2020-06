Stefano Calderini nuovo allenatore del Poggibonsi

L’U.S. Poggibonsi S.R.L. comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2020-2021 al sig. Stefano Calderini. A partire dal primo luglio, Calderini ricoprirà l’incarico di allenatore dell’U.S. Poggibonsi.

Il neo mister giallorosso, classe 1964, è un professionista navigato, con alle spalle numerose panchine in Serie D e in Eccellenza.

Nel suo pedigree annovera in particolare Sestese, Scandicci, Fortis Juventus e Sangiovannese.

Nell’ultima annata Stefano Calderini ha guidato la Lastrigiana, conquistando 37 punti in 25 giornate nel girone B di campionato Eccellenza Toscana.

Il Direttore Generale Giacomo Guidi: “Voglio congratularmi con il Direttore dell’Area Tecnica Aleandro Aiazzi per aver centrato il primo obiettivo che ci eravamo prefissati. Avevamo tracciato l’identikit del prossimo allenatore del Poggibonsi, delineandolo in una figura di esperienza, capace di dare alla squadra una forte identità.

In questo senso mister Calderini vanta un curriculum chilometrico e ovunque egli sia andato ha sempre lasciato la sua impronta. Siamo convinti che dimostrerà le sue qualità anche a Poggibonsi.

Dopo Aleandro Aiazzi, siamo fieri di aver aggiunto un'altra pedina di spessore allo scacchiere giallorosso”.

L’U.S. Poggibonsi S.R.L. dà il benvenuto ed augura buon lavoro a mister Stefano Calderini.

