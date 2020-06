Incidente importante avvenuto in via Camporcioni a Ponte Buggianese intorno alle 11.30 di quest'oggi. Un tamponamento a cui ha fatto seguito un frontale, per un totale di 3 mezzi coinvolti. Le persone coinvolte sono 6, tutti non gravi. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Uzzano, della Croce d'Oro di Ponte Buggianese, del Pubblico Soccorso di Montecatini e della Misericordia di Montecatini. Presenti i carabinieri per i rilievi.