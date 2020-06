A Volterra chiude l’Agenzia Delle Entrate? Allarme della Lega

Volterra è ancora una volta in allarme per la paventata (e probabile) riduzione di servizi cui è sottoposta. La chiusura che doveva essere temporanea dello Sportello della Agenzia Delle Entrate, legata alla emergenza Covid-19, sta proseguendo senza alcuna notizia ufficiale in merito ad una prossima riapertura.

La Agenzia delle Entrate, con la Direzione Provinciale di Pisa ha sempre avuto un importante punto di collegamento con il territorio grazie alla sede di Volterra, che aveva competenze su molti comuni limitrofi, non solo della provincia. Da anni oggetto di riduzioni, spostamenti, perdita di funzioni, pareva aver trovato un po’ di tranquillità nella sede di Casa Torre Toscano, con un comodato gratuito trentennale del Comune, come affermato dall’allora Sindaco Buselli nel maggio 2014.

Recentemente spostata in altra sede (perché, se era tutto a norma, compreso un ascensore per disabili?) è stata poi chiusa per motivi di sicurezza per mancanza di requisiti di distanziamento, o almeno così si è detto.

E’ importante ricordare che in Toscana i sindacati sono in allarme ed hanno anche già manifestato per la riduzione in pochissimo tempo del numero di personale impiegato, passato dalle 2400 unità alle attuali 1900. Le chiusure delle sedi che si prospettano sono almeno tre nella sola provincia di Pisa ovvero San Miniato, Pontedera e Volterra, molte altre nelle restanti provincie.

Nella nostra città potrebbero anche trovarsi sedi migliori della attuale e ci sono offerte in tal senso: si potrebbe quindi superare questo ostacolo alla riapertura. Ma qui la domanda è: abbiamo problemi cui possiamo dare idonea risposta oppure siamo di fronte a volontà diverse mimetizzate dietro surrettizie motivazioni?

I volterrani ancora una volta chiedono se dovranno mettersi in auto per il disbrigo delle pratiche burocratiche ineludibili, dovendolo già fare per molti aspetti inerenti la salute, o se potranno riprendere ad avere localmente delle risposte.

Cosa si sta facendo a tal proposito? Siamo ancora una volta alle semplici prese d’atto o un po’ più in là? Ci sono gesti concreti da parte di chi ha la guida della città o dobbiamo appellarci al buon cuore di chi decide e che quasi mai è a favore della nostra realtà cittadina?

Cominciano ad essere troppe le parole ascoltate (senza seguito) e poche le cose fatte per i cittadini comuni.

Di tutto questo la Lega con i propri parlamentari, quali Ziello, Legnaioli, Manfredi, si farà carico con una interrogazione alla Camera dei Deputati, stimolando e richiedendo soluzioni non penalizzanti per le piccole realtà che come Volterra costituiscono l’ossatura su cui si basa l’essenza dello Stato Italiano.

Lega Volterra